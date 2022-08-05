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Бойцы «Азова» взяли новую партию российских пленных

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  • 5.08.2022, 16:14
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Бойцы «Азова» взяли новую партию российских пленных

Среди них — наркоман, российский офицер, осетин и «потомок казаков» из Кубани.

Бойцы подразделения сил специальных операций «Азов» взяли пятерку пленных российских оккупантов. Об этом сообщил в Telegram первый командир полка «Азов» Андрей Билецкий.

По его словам, бойцы взяли в плен наркомана, российского офицера, осетина, «потомка казаков» из Кубани и принудительно мобилизованного жителя временно оккупированных территорий Донецкой области. 

Он обратил внимание на том, что пленные живы и не покалечены. 

«Они будут хорошо есть и хорошо спать, их будут лечить украинские врачи, пока они будут ждать обмена. Это кодекс чести солдата, обязательный для азовца, с какой бы мразью ты ни имел дело – достойно обращаться с пленным. Мы не нарушаем его даже после массового убийства наших братьев в Еленовке», — заявил Билецкий. 

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