Бойцы «Азова» взяли новую партию российских пленных 12 5.08.2022, 16:14

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Среди них — наркоман, российский офицер, осетин и «потомок казаков» из Кубани.

Бойцы подразделения сил специальных операций «Азов» взяли пятерку пленных российских оккупантов. Об этом сообщил в Telegram первый командир полка «Азов» Андрей Билецкий.

По его словам, бойцы взяли в плен наркомана, российского офицера, осетина, «потомка казаков» из Кубани и принудительно мобилизованного жителя временно оккупированных территорий Донецкой области.

Он обратил внимание на том, что пленные живы и не покалечены.

«Они будут хорошо есть и хорошо спать, их будут лечить украинские врачи, пока они будут ждать обмена. Это кодекс чести солдата, обязательный для азовца, с какой бы мразью ты ни имел дело – достойно обращаться с пленным. Мы не нарушаем его даже после массового убийства наших братьев в Еленовке», — заявил Билецкий.

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