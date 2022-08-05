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ЦАХАЛ начал операцию «Рассвет» в Газе

  • 5.08.2022, 17:08
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ЦАХАЛ начал операцию «Рассвет» в Газе

Наносятся удары по позициям боевиков.

Армия обороны Израиля 5 августа, около 16:30 начала операцию «Рассвет» против террористических группировок в секторе Газе. ЦАХАЛ наносит удары по сектору. В израильском тылу объявлено особое положение, сообщает израильский сайт «Детали».

По сообщениям палестинцев, целью первых атак стало высотное здание в районе Армаль в Газе. Над зданием виден дым.

Как развивалась эскалация

Новый виток эскалации вызван арестом одного из лидеров «Исламского джихада» – Басама аль-Саади. Израильские военные арестовали его в ночь на 2 августа в Дженине. По данным разведки, «Исламский джихад» собирался провести акцию возмездия за этот арест, возможно — обстрелять с территории Газы израильское транспортное средство из противотанкового ракетного комплекса.

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