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Россия не может определиться с датой ухода с МКС

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  • 5.08.2022, 18:14
Россия не может определиться с датой ухода с МКС

МКС была введена в эксплуатацию в 1998 году.

Россия не будет спешить с выходом из проекта МКС. В «Роскосмосе» пояснили, что это может быть и в 2025 году, и в 2028-м, и в 2030-м. Точная дата будет определяться техническим состоянием станции.

«То, что было сказано про выход России после 2024 года, это означает, что до 2024 года никаких резких шагов не будет. И 2025 год — после 2024 года, 2028-й — это тоже после 2024 года, и 2030 год», — объяснил исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев (цитата по «Интерфаксу»).

Планы по выходу России из проекта МКС озвучил новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным 26 июля. По словам Борисова, основным приоритетом деятельности госкорпорации в пилотируемой космонавтике станет создание новой орбитальной станции. «Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты», — отмечал новый руководитель.

МКС была введена в эксплуатацию в 1998 году. В январе 2022 года NASA заявило, что станция проработает до 2030 года, и США взяли обязательства продления срока работы.

О технических проблемах российского сегмента МКС — трещинах в корпусе — заявлял руководитель полетов Владимир Соловьев. После 2025-го он спрогнозировал лавинообразный выход из строя других ее элементов.

Информация о том, что Россия построит собственную космическую станцию, появилась еще в 2014 году. Предполагалось, что ее развернут к 2019-му. Позднее Владимир Путин заявлял, что орбитальную станцию создадут к 2023 году. Сам Борисов, находясь на посту вице-премьера, ответственного за развитие космической сферы, называл датой вывода на орбиту 2024 год. Прежний руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объяснял необходимость постройки РОСС ее «военно-прикладным» предназначением. Именно поэтому, пояснял он, в проекте не предполагается иностранное участие.

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