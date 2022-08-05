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ВСУ уничтожили вертолет оккупантов

  • 5.08.2022, 22:12
  • 2,292
ВСУ уничтожили вертолет оккупантов
иллюстрационное фото

Вертолет «приземлили» на Запорожском направлении.

Вертолет российских оккупантов уничтожили Силы специальных операций, когда тот пролетал над территорией Запорожской области.

Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ в своем Telegram-канале в пятницу, 5 августа.

«Запорожская область. Минус один вертолет оккупантов», — сказано в сообщении.

Однако ВСУ не сообщили, где именно был сбит летательный аппарат врага. Однако точно известно, что речь идет о запорожском направлении.

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