ВСУ уничтожили вертолет оккупантов
- 5.08.2022, 22:12
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Вертолет «приземлили» на Запорожском направлении.
Вертолет российских оккупантов уничтожили Силы специальных операций, когда тот пролетал над территорией Запорожской области.
Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ в своем Telegram-канале в пятницу, 5 августа.
«Запорожская область. Минус один вертолет оккупантов», — сказано в сообщении.
Однако ВСУ не сообщили, где именно был сбит летательный аппарат врага. Однако точно известно, что речь идет о запорожском направлении.