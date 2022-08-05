ВСУ уничтожили вертолет оккупантов 5.08.2022, 22:12

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иллюстрационное фото

Вертолет «приземлили» на Запорожском направлении.

Вертолет российских оккупантов уничтожили Силы специальных операций, когда тот пролетал над территорией Запорожской области.

Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ в своем Telegram-канале в пятницу, 5 августа.

«Запорожская область. Минус один вертолет оккупантов», — сказано в сообщении.

Однако ВСУ не сообщили, где именно был сбит летательный аппарат врага. Однако точно известно, что речь идет о запорожском направлении.

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