ВСУ уничтожили на юге шесть складов боеприпасов и много техники врага 2 6.08.2022, 8:01

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В результате мощных ударов на этом направлении ликвидировано почти 80 оккупантов.

Вооруженные силы Украины «отминусовали» на южных рубежах еще 79 российских оккупантов. По скоплению врага украинскими военными было нанесено четыре авиационных удара.

Об этом сообщили на Facebook-странице Оперативного командования «Юг» по итогам пятницы, 5 августа. Авиация ВСУ ударила по двум опорным пунктам и складу боеприпасов в Бериславском и Херсонском районах.

Подтвержденные потери российской армии на юге составляют:

– 79 оккупантов;

– 4 танка Т-72;

– 2 самоходные гаубицы "Мста-С" и артустановка;

– радиолокационная станция и командно-штабная машина;

– 10 единиц бронированной и 11 другой автомобильной техники.

Также было поражено:

– два пункта управления 76-й десантно-штурмовой дивизии и 49-й армии в Чернобаевке;

– командно-наблюдательный пункт вражеской батальонной тактической группы в Брускинском районе и район сосредоточения вооружения и техники в Олешках;

– уничтожено шесть складов боеприпасов в Бериславском и Херсонском районах.

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