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В Херсоне взрывы: нанесен удар по Дарьевскому мосту через Ингулец

  • 6.08.2022, 9:45
  • 2,386
В Херсоне взрывы: нанесен удар по Дарьевскому мосту через Ингулец

Атаке ракетами подверглась также база оккупантов в городе.

В ночь на 6 августа в Херсоне снова сообщили о взрывах. В частности, были «прилеты» по базам оккупантов в городе и Дарьевском мосту.

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Отмечается, что украинские ракеты, запущенные из Николаева, по меньшей мере, дважды попали по мосту.

Дарьевский мост – автомобильный мост через реку Ингулец, расположенный возле села Дарьевка Херсонского района Херсонской области.

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