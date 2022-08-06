Стало известно, сколько российских БТГр уничтожили в Украине
- 6.08.2022, 12:37
- 2,780
Часть из них восстановлению не подлежат.
За последние три недели украинские защитники уничтожили две батальйонно-тактические группы российских оккупантов.
Об этом сообщает СтратКом ВСУ.
«По состоянию на 6 августа в составе российских оккупационных войск 18 батальйонно-тактических групп восстановлению не подлежат. То есть, грубо говоря, уничтожены. Напомним, что по состоянию на 15 июля не подлежащих восстановлению было 16 БТГр. Еще два БТГр за 3 недели? Not bad!», - говорится в сообщении.
Напомним, в мае Пентагон сообщал, что российские оккупанты разместили на территории Украины 106 оперативных батальйонно-тактических групп. Это подразделения российской армии, содержащиеся в высокой боевой готовности и насчитывающие 600-800 офицеров и солдат.