Стало известно, сколько российских БТГр уничтожили в Украине 6.08.2022, 12:37

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Часть из них восстановлению не подлежат.

За последние три недели украинские защитники уничтожили две батальйонно-тактические группы российских оккупантов.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

«По состоянию на 6 августа в составе российских оккупационных войск 18 батальйонно-тактических групп восстановлению не подлежат. То есть, грубо говоря, уничтожены. Напомним, что по состоянию на 15 июля не подлежащих восстановлению было 16 БТГр. Еще два БТГр за 3 недели? Not bad!», - говорится в сообщении.

Напомним, в мае Пентагон сообщал, что российские оккупанты разместили на территории Украины 106 оперативных батальйонно-тактических групп. Это подразделения российской армии, содержащиеся в высокой боевой готовности и насчитывающие 600-800 офицеров и солдат.

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