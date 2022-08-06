В Новой Каховке партизаны подстрелили зама «гауляйтера» 6.08.2022, 14:23

Виталий Гура

Коллаборант находится в больнице с ранениями.

В захваченной оккупантами РФ Новой Каховке Херсонской области стреляли в «замглавы местной администрации» Виталия Гуру.

О новой акции возмездия украинских партизан на захваченных территориях сообщают пропагандистские ресурсы РФ, передает glavred.info.

Согласно опубликованным данным, Гура в результате покушения оказался в больнице. Его состояние оценивается как тяжелое.

Вероятно, в Виталия Гуру стреляли из пистолета Макарова. Покушение произошло в доме, где находился коллаборант.

До войны Гура был старостой Днепрянского старостинского округа.

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