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В Новой Каховке партизаны подстрелили зама «гауляйтера»

  • 6.08.2022, 14:23
В Новой Каховке партизаны подстрелили зама «гауляйтера»
Виталий Гура

Коллаборант находится в больнице с ранениями.

В захваченной оккупантами РФ Новой Каховке Херсонской области стреляли в «замглавы местной администрации» Виталия Гуру.

О новой акции возмездия украинских партизан на захваченных территориях сообщают пропагандистские ресурсы РФ, передает glavred.info.

Согласно опубликованным данным, Гура в результате покушения оказался в больнице. Его состояние оценивается как тяжелое.

Вероятно, в Виталия Гуру стреляли из пистолета Макарова. Покушение произошло в доме, где находился коллаборант.

До войны Гура был старостой Днепрянского старостинского округа.

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