В Новой Каховке партизаны подстрелили зама «гауляйтера»
- 6.08.2022, 14:23
Коллаборант находится в больнице с ранениями.
В захваченной оккупантами РФ Новой Каховке Херсонской области стреляли в «замглавы местной администрации» Виталия Гуру.
О новой акции возмездия украинских партизан на захваченных территориях сообщают пропагандистские ресурсы РФ, передает glavred.info.
Согласно опубликованным данным, Гура в результате покушения оказался в больнице. Его состояние оценивается как тяжелое.
Вероятно, в Виталия Гуру стреляли из пистолета Макарова. Покушение произошло в доме, где находился коллаборант.
До войны Гура был старостой Днепрянского старостинского округа.