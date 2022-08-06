На юге Украины уничтожены более 40 оккупантов и военная техника РФ 6.08.2022, 17:12

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Мощный удар украинской артиллерии.

Украинские воины продолжают уничтожать оккупантов, пришедших с войной на украинскую землю. За последние сутки на Юге Украины было ликвидировано около 40 российских захватчиков.

Уничтожена также вражеская техника. Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

«Продолжая выполнение огневых задач, наши ракетно-артиллерийские подразделения нанесли врагу потери в количестве 39 рашистов и 6 единиц автомобильной техники, в том числе и бронированной», – отметили в ОК «Юг».

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