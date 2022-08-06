На юге Украины уничтожены более 40 оккупантов и военная техника РФ
- 6.08.2022, 17:12
- 2,156
Мощный удар украинской артиллерии.
Украинские воины продолжают уничтожать оккупантов, пришедших с войной на украинскую землю. За последние сутки на Юге Украины было ликвидировано около 40 российских захватчиков.
Уничтожена также вражеская техника. Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».
«Продолжая выполнение огневых задач, наши ракетно-артиллерийские подразделения нанесли врагу потери в количестве 39 рашистов и 6 единиц автомобильной техники, в том числе и бронированной», – отметили в ОК «Юг».