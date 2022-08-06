«Повар Путина» лично вербует наемников в российских колониях 2 6.08.2022, 19:21

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Евгений Пригожин

В первую очередь Пригожина интересуют убийцы и разбойники.

С «Медиазоной» связались заключенные из Ярославской и Тульской областей России, которые рассказали, как их колонии посещал невысокий лысый мужчина в годах со звездой Героя России на груди, называвший себя Евгением Пригожиным и предлагавший свободу и деньги в обмен на участие в войне против Украины.

Впервые о том, что «ЧВК Вагнера» вербует в колониях Ленинградской области заключенных для участия в войне против Украины, сообщил 2 июля правозащитный проект Gulagu.net. Эти сообщения подтвердило издание «Важные истории». Через две недели стало известно о наборе наемников из числа осужденных и в других регионах России.

В конце июля в колониях стали замечать близкого к Владимиру Путину бизнесмена Евгения Пригожина, которого называют владельцем или покровителем «ЧВК Вагнера». Об этом со ссылкой на источники писал основатель Gulagu.net Владимир Осечкин. По его словам, Пригожин начал вербовочный тур с колоний для бывших силовиков, а затем переключился на учреждения строгого режима.

Издание «Верстка» отправило в компанию Пригожина «Конкорд» запрос и получила следующий ответ: «Да, от вас ничего не скрыть. С уверенностью могу сказать, что я бывал в колониях в 1980-е годы. Все уже не вспомнить, прошло 40 с лишним лет. Но точно был в ленинградских колониях, в Коми, в Вятлаге. На Руси многие побывали в тюрьмах, некоторые пропали, другие же поумнели и работают на благо своей страны». По данным «Верстки», всего группы вербовщиков посетили как минимум 17 колоний из десяти разных регионов.

«Медиазона» приводит свидетельства двух не знакомых между собой заключенных, один из которых отбывает наказание в Ярославской, а другой — в Тульской области. Они подробно описывают встречи с человеком, который выступал от лица «ЧВК Вагнера» и представлялся Евгением Пригожиным.

ИК-2, Рыбинск

«Приехал господин Пригожин со звездой России. Сказал, что представляет узаконенную ОПГ "ЧВК Вагнера" и имеет полномочия предложить нам участвовать в войне», — написал «Медиазоне» один из заключенных ИК-2 строгого режима в Рыбинске Ярославской области. «Медиазона» была не единственным адресатом его сообщений: некоторые из них опубликовал телеграм-канал «Житель МЛС», в эфире Bild один из постов зачитала правозащитница Ольга Романова. Встреча, о которой рассказывает осужденный, состоялась 1 августа.

«Нас всех вывели на плац, то есть вообще всю колонию, включая инвалидов и вообще всех тех, кто по разным причинам на плац выходить не должен — бээмщиков, карантинщиков, стариков, больных из санчасти. Всех, кто физически мог добраться до плаца. Сняли с работы всех с промзоны и тоже выгнали на плац. Не вывели только обитателей СУСа, БУРа и ШИЗО», — вспоминает он.

Представитель ЧВК прибыл не один. На территорию зоны заехал белый микроавтобус, из которого вышли восемь человек в штатском. Четверо с сумками и рюкзаками остались стоять в отдалении, а другие четверо вышли к построившимся на плацу осужденным.

«Трое крепких мужчин были со стволами (на территории-то колонии!), убранными в поясные мягкие сумки. Четвертый же был в годах, лысый, невысокий, и на груди у него красовалась звезда героя России», — описывает вербовщика заключенный. По его словам, этот человек представился Евгением Пригожиным.

Всего на встречу, по оценкам источника «Медиазоны», собрали чуть меньше полутора тысяч человек — осужденных, «которые могут ходить», и всех сотрудников колонии. Им объяснили, что «идет Третья мировая война», и в ней можно принять участие на стороне России.

«Мы не вооруженные силы, а самая настоящая военизированная ОПГ. Мои ребята заходят в африканские страны и за два дня не оставляют там ничего живого, и сейчас так же разносят врагов на Украине. Ваше решение служить в ЧВК — это сделка с дьяволом. Если вы выйдете отсюда со мной, то или вернетесь свободным человеком, или умрете. Вы будете обязаны убивать врагов и выполнять приказы руководства. Тех, кто отвернет назад, ждет расстрел на месте», — цитирует по памяти заключенный речь человека, назвавшегося Пригожиным.

Согласившимся на сделку вербовщик обещал по 100 тысяч рублей в месяц «плюс премия примерно столько же», а в случае «достойной» гибели — 5 миллионов российских рублей семье.

«Все будет оформлено официально, документы будут храниться в соответствующих структурах, — приводит слова человека с медалью героя источник "Медиазоны". — Говорил, что мы не пушечное мясо, нет. Шанс на гибель оценил в 15%, на ранение — 25%. За дезертирство, говорит, расстрел, то же за мародерство и наркотики».

По словам участника встречи в ИК-2, вербовщик утверждал, что «экспериментально заключенные использовались 12 июля». Речь шла о 42 осужденных из-под Петербурга, из которых погибли якобы всего пятеро: «Говорит, они дрались, как львы, напали с одними ножами на какой-то опорник и всех там вырезали».

«В первую очередь интересуют их убийцы и разбойники, к наркоманам относятся настороженно, то же к насильникам. Лучше, говорит, чтобы не бытовые убийцы были, а прям сознательные — вам, говорит, у нас понравится. Вообще он произвел впечатление маньяка. Никакого принуждения тем временем нет. Вы, говорит, должны сами [понять], что нам нужны. И действительно, пошли записываться много, очень много, никак не меньше 200 человек», — рассказывает осужденный. По его словам, в первую очередь это «первоходы с большими сроками», но «много и идейных».

Согласившиеся воевать против Украины должны пройти многоступенчатую проверку: собеседование, тесты на физическую подготовку, затем пересмотр документов и исследование на полиграфе, которое покажет, не собирается ли заключенный дезертировать, употребляет ли наркотики, способен ли на убийство. Если кандидат проходит полиграф, через две недели его вывозят на учения.

«Из ИК мы поедем на ближайший аэродром, там на самолете прибываем в тихое укромное место недалеко от границы, где вы переодеваетесь в зеленку и несколько недель будете проходить военную подготовку. С этого момента вы уже не заключенные, а мои бойцы. Вы будете тренироваться по 20 часов в сутки и терпеть такие же лишения, как и любые другие мои воины, будете спать в тех же окопах. После прохождения курсов, вы пересекаете границу Украины на вертолете, становитесь настоящими солдатами удачи и только вот с этого момента и начинается отсчет полугода до вашего помилования», — передает слова вербовщика заключенный ИК-2.

Сразу же после отъезда вагнеровцев из рыбинской колонии заключенных лишили доступа к сервису Zonatelecom, и связь осталась только нелегальная, рассказал источник «Медиазоны» — через запрещенные мобильные, тайком от администрации. Набор наемников из числа заключенных он назвал «преступным».

ИК-4, Плавск

Заключенный из ИК-4 в Плавске Тульской области утверждает, что к ним в колонию Евгений Пригожин приезжал еще 25 июля; по его сведениям, в этот день вербовщики облетели на вертолете несколько исправительных учреждений. «Я знаю кто это, и он сам сказал, что о его приезде на следующий день узнает пол-России», — пишет осужденный.

В основных деталях его рассказ совпадает с историей о встрече в Рыбинске. «Предупредил, что смертность 15%. Говорил: "Мы идем первые, вы идете за нами, нам не нужно пушечное мясо, только пехота". Один зэк сказал, что прошел Чечню и имеет специальность военную. Пригожин на это ответил, что их не интересуют спецы, у них есть свои, нужна только пехота», — вспоминает заключенный.

По его словам, представившийся Пригожиным человек повторял: «У меня особые полномочия от президента, мне похуй на всех, мне нужно выиграть эту чертову войну любой ценой». В Тульской области, как и в Ярославской, вербовщик признавался, что и сам «отсидел на Северах».

За участие в войне он обещал не только деньги, но и помилование, снятие судимости, а тем, у кого нет российского гражданства — паспорт. «Я сам сидел в тюрьме 10 лет и поэтому думаю, что вам понравится мое предложение», — сказал гость ИК-4 и добавил, что война надолго, а те, кто этого не понимают, «витают в облаках».

«Ограничений никаких нет, кроме возраста 50 лет. И не берет "обиженных", все остальные подходят», — вспоминает собеседник «Медиазоны» из плавской колонии.

«Кстати, срок, который осталось отбыть тем, кто согласился поехать, совершенно разный, — рассказывает он. — Есть те, кому более 10-20 лет, но и много тех, кому осталось год-два. Знаю даже одного человека, который освобождается в октябре этого года. Зачем тебе? — Помилование! Он боится, что судимость это клеймо, боится, что никому не нужен с судимостью».

По словам заключенного из ИК-4, тем, кто согласился на предложение вербовщиков, сказали, что из них сформируют «штурмовые отряды». Записались в итоге около 100-150 человек.

Многие заключенные искренне поверили вербовщикам, говорит собеседник «Медиазоны». «В основном тут верят СМИ, верят, что им повезет, ну и надеются скоро вернуться домой, совершенно не осознают опасности. Деньги практически не волнуют никого. То, что они верят, что их не обманут — тут ораторский талант Пригожина, логики нет», — рассуждает осужденный.

Сам он считает, что из Украины «вернутся единицы»: «Воевать не пойду, даже если мне увеличат срок».

Как и в Рыбинске, после приезда делегации «ЧВК Вагнер» заключенных в Плавске лишили легальной связи с волей. Об этом «Медиазоне» рассказал близкий знакомый другого заключенного и в подтверждение показал его сообщения. В них говорится, что администрация поставила условие: таксофоны не будут работать, пока в колонии не наберется нужное количество добровольцев. На момент публикации этого текста сервис Zonatelecom в ИК-4 снова доступен.

Друг осужденного опасается, что тот может поехать в Украину, когда будут набирать «следующую партию». По его словам, вербовщики обещали вернуться через два-три месяца, если заключенные из первой волны «закончатся».

«Не знаю, как он к этому пришел, сам в шоке от его заявлений. Какая-то уверенность у него, видимо, и полное разочарование в судебной системе, я не знаю. Он вообще откровенно незаконно осужден, с таким показательным приговором», — говорит собеседник «Медиазоны» и добавляет, что прочитал другу «лекцию по поводу последствий».

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