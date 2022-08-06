В Херсоне РФ готовится к отступлению 2 6.08.2022, 22:08

6,196

Оккупанты заминировали жизненно важные коммуникации.

В Херсоне оккупанты готовятся к отступлению — рашисты заминировали жизненно важные коммуникации.

Среди них газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение. Об этом сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов, пишет unian.net.

«То есть, это такая стратегия террора и «выжженой земли», к которой готовятся россияне перед неминуемым контрнаступлением ВСУ», — отметил Юсов.

Напомним, украинские воины держат под огневым контролем все переправы оккупантов на Херсонщине. Попытки захватчиков обустроить альтернативные переправы также тщательно отслеживаются.

Так, российские оккупанты пытаются отремонтировать поврежденный Антоновский мост в Херсоне и сооружают альтернативные переправы, однако ВСУ могут не повреждая инфраструктуру разрушить планы оккупантов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».