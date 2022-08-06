В Херсоне РФ готовится к отступлению

В Херсоне РФ готовится к отступлению2
- 6.08.2022, 22:08
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Оккупанты заминировали жизненно важные коммуникации.
В Херсоне оккупанты готовятся к отступлению — рашисты заминировали жизненно важные коммуникации.
Среди них газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение. Об этом сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов, пишет unian.net.
«То есть, это такая стратегия террора и «выжженой земли», к которой готовятся россияне перед неминуемым контрнаступлением ВСУ», — отметил Юсов.
Напомним, украинские воины держат под огневым контролем все переправы оккупантов на Херсонщине. Попытки захватчиков обустроить альтернативные переправы также тщательно отслеживаются.
Так, российские оккупанты пытаются отремонтировать поврежденный Антоновский мост в Херсоне и сооружают альтернативные переправы, однако ВСУ могут не повреждая инфраструктуру разрушить планы оккупантов.