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В мэрии украинского Энергодара предупредили, что может произойти неуправляемая ядерная катастрофа

  • 7.08.2022, 1:00
В мэрии украинского Энергодара предупредили, что может произойти неуправляемая ядерная катастрофа

Оккупанты продолжают обстреливать ЗАЭС.

Российские захватчики в субботу, 6 августа, продолжили обстреливать Запорожскую атомную электростанцию.

Это увеличивает угрозу катастрофы, заявила управляющая делами Энергодарского городского совета Яна Дабижа в эфире общенационального телемарафона, пишет «Главред».

По ее словам, мир боится управляемого ядерного оружия Путина, тем временем над человечеством нависла угроза неуправляемой ядерной катастрофы.

«Пока человечество боится управляемого ядерного оружия Путина, в Энергодаре в любой момент есть риск, что произойдет неуправляемая ядерная катастрофа», – заявила Дабижа.

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