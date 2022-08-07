В мэрии украинского Энергодара предупредили, что может произойти неуправляемая ядерная катастрофа
- 7.08.2022, 1:00
Оккупанты продолжают обстреливать ЗАЭС.
Российские захватчики в субботу, 6 августа, продолжили обстреливать Запорожскую атомную электростанцию.
Это увеличивает угрозу катастрофы, заявила управляющая делами Энергодарского городского совета Яна Дабижа в эфире общенационального телемарафона, пишет «Главред».
По ее словам, мир боится управляемого ядерного оружия Путина, тем временем над человечеством нависла угроза неуправляемой ядерной катастрофы.
«Пока человечество боится управляемого ядерного оружия Путина, в Энергодаре в любой момент есть риск, что произойдет неуправляемая ядерная катастрофа», – заявила Дабижа.