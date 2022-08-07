На юге ВСУ уничтожили четыре системы С-300 и «Панцирь-С1» 7.08.2022, 9:39

Ликвидировано более 70 оккупантов.

На южном направлении ВСУ выполнили более 200 огневых задач. Защитники уничтожили десятки оккупантов и скопление техники России.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

За сутки авиация ВСУ нанесла 9 ударов по 3 опорным пунктам и 4 скоплениям врага, вооружения и техники. Украинские военные также били по составу боеприпасов и радиолокационной станции.

«Подтверждено уничтожение четырех зенитно-ракетных систем С-300 и зенитно-ракетного пушечного комплекса «Панцирь-С1», 122 мм гаубицы, вражеского беспилотника-разведчика, бронированную и автомобильную технику. Уничтожен еще полевой состав боеприпасов, а также 72 россиян», - говорится в сообщении.

Корабельная группировка вражеских сил в Черном море без изменений количества, снаряжения и позиций продолжают угрожать ракетами, отметили в ОК.

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