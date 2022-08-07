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Командование РФ уничтожает спецназ из-за нехватки квалифицированной пехоты

  • 7.08.2022, 11:53
Командование РФ уничтожает спецназ из-за нехватки квалифицированной пехоты

В Украине практически полностью ликвидирована 2-я отдельная элитная бригада из Пскова.

Командование российских оккупационных войск имеет большие проблемы с подготовленными пехотинцами. Задачи пехоты фактически выполняют подразделения специального назначения.

Об этом сообщает журналист Роман Цимбалюк.

Из-за перебрасывания спецназовцев на задание пехотинцев практически полностью уничтожена 2 отдельная бригада спецназа из Пскова.

«Командование ВС РФ продолжает использовать подразделения специального назначения как пехоту. Во время штурмовых действий позиций ВСУ, 2 отдельная бригада специального назначения (в/ч 64044, Псков) понесла огромные потери. Одна из причин, почему спецназ выполняет задачи пехоты – это плохая подготовка мотострелковых подразделений», – отметил он.

В подтверждение своих слов о нехватке квалифицированных пехотинцев журналист добавил в ходе проведения штурма позиций украинских войск вблизи Авдеевки подразделения 1 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 08801, Комсомольское) 1 АК понесли потери: 30 погибших и 53 раненых военнослужащих.

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