В Украине ликвидировали российского подполковника – спецназовца ФСБ

В Украине ликвидировали российского подполковника – спецназовца ФСБ11
- 7.08.2022, 13:38
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Офицер был сотрудником Центра специального назначения спецслужбы РФ.
Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили еще одного старшего офицера российских оккупационных войск.
Об успешных действиях защитников Украины рассказал в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
По его данным, в Украине был «утилизирован» подполковник ФСБ Николай Горбань.
Штефан уточнил, что уничтоженный офицер-рашист был сотрудником Центра специального назначения ФСБ РФ.
«Подполковник Николай Горбань Центра специального назначения ФСБ рассеи сделал «шаг доброй воли» - официально денацифицировался и демилитаризовался», - написал Штефан.