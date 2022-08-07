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В Украине ликвидировали российского подполковника – спецназовца ФСБ

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  • 7.08.2022, 13:38
  • 4,936
В Украине ликвидировали российского подполковника – спецназовца ФСБ
иллюстрационное фото

Офицер был сотрудником Центра специального назначения спецслужбы РФ.

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили еще одного старшего офицера российских оккупационных войск.

Об успешных действиях защитников Украины рассказал в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

По его данным, в Украине был «утилизирован» подполковник ФСБ Николай Горбань.

Штефан уточнил, что уничтоженный офицер-рашист был сотрудником Центра специального назначения ФСБ РФ.

«Подполковник Николай Горбань Центра специального назначения ФСБ рассеи сделал «шаг доброй воли» - официально денацифицировался и демилитаризовался», - написал Штефан.

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