Украинские бойцы мгновенно разбили колонну РФ с помощью только РПГ и NLAW 2 7.08.2022, 15:10

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История необычного боя в Сумской области.

В первые дни полномасштабного вторжения России на украинскую землю имели место много ближних боев. В одном из них, в Сумской области, воины ВСУ за считанные часы разбили вражескую колонну с помощью только советских РПГ и NLAW.

Об этом в интервью АрміяInform рассказал военнослужащий Вооруженных сил Украины с псевдо «Афоныч». 24 февраля он вместе с побратимами встретил в городе Ахтырка Сумской области.

«Колонна российской техники, которая везла провиант и горючее под прикрытием БМП, зашла в город одной из главных улиц. Завязался бой, но закончилось все довольно быстро – в считанные часы мы разбили врага с помощью только РПГ советского образца и NLAW. Рашисты не успели даже среагировать!» – вспоминает события того дня военный.

За более чем 5 месяцев полномасштабной войны «Афоныч» уже перестал считать уничтоженных им врагов. После освобождения Сумщины военный участвует в боевых действиях в Харьковской области.

«Благодарю» рашистов – теперь я прекрасно владею всеми видами стрелкового оружия и гранатометами, в частности западных образцов. Продолжу «воспитывать» оккупантов, пока последний не покинет нашу землю!» – говорит украинский защитник.

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