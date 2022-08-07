Маск может вернуться к покупке Twitter
- 7.08.2022, 18:26
Основатель компаний SpaceX и Tesla назвал условие.
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск может возобновить сделку по приобретению Twitter, об этом он написал в своем аккаунте соцсети.
Для этого компания должна обнародовать механизм подтверждения подлинности аккаунтов, говорится в сообщении.
«Если Twitter раскроет свой метод выборки 100 аккаунтов и способ подтверждения их подлинности, соглашение будет заключено на начальных условиях. Однако если выяснится, что они солгали, сделки не должно быть», – написал бизнесмен.