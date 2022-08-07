В Виннице, Кременчуге, Умани и Кропивницком раздались звуки взрывов 7.08.2022, 21:12

На большинстве территории Украины объявлена воздушная тревога.

В Виннице в воскресенье вечером слышны звуки взрывов, также подобные сообщения поступают из других регионов.

По данным УП, в Виннице было слышно три взрыва – сначала два, а впоследствии, после сигнала воздушной тревоги, еще один.

Винницкий городской голова Сергей Моргунов подтвердил, что в Винницкой области «были слышны звуки, похожие на взрывы».

«На территории Винницкой городской территориальной громады чрезвычайных ситуаций не зафиксировано», — заверил он, посоветовав ждать официальной информации.

По данным «Суспільного», о звуках взрывов также сообщалось в Кропивницком Кировоградской области.

Корреспонденты hromadske сообщают о звуках взрывов в Умани Черкасской области, которые были слышны до объявления воздушной тревоги.

Кроме того, о звуке, похожем на взрыв, сообщил и мэр Кременчуга Виталий Малецкий.

«Был слышен звук, похожий на взрыв. На территории Кременчуга чрезвычайные ситуации не зафиксированы», — отметил он, посоветовав ожидать официальную уточненную информацию.

По состоянию на 20:08 на большинстве территории Украины объявлена воздушная тревога.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».