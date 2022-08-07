В Виннице, Кременчуге, Умани и Кропивницком раздались звуки взрывов
- 7.08.2022, 21:12
На большинстве территории Украины объявлена воздушная тревога.
В Виннице в воскресенье вечером слышны звуки взрывов, также подобные сообщения поступают из других регионов.
По данным УП, в Виннице было слышно три взрыва – сначала два, а впоследствии, после сигнала воздушной тревоги, еще один.
Винницкий городской голова Сергей Моргунов подтвердил, что в Винницкой области «были слышны звуки, похожие на взрывы».
«На территории Винницкой городской территориальной громады чрезвычайных ситуаций не зафиксировано», — заверил он, посоветовав ждать официальной информации.
По данным «Суспільного», о звуках взрывов также сообщалось в Кропивницком Кировоградской области.
Корреспонденты hromadske сообщают о звуках взрывов в Умани Черкасской области, которые были слышны до объявления воздушной тревоги.
Кроме того, о звуке, похожем на взрыв, сообщил и мэр Кременчуга Виталий Малецкий.
«Был слышен звук, похожий на взрыв. На территории Кременчуга чрезвычайные ситуации не зафиксированы», — отметил он, посоветовав ожидать официальную уточненную информацию.
По состоянию на 20:08 на большинстве территории Украины объявлена воздушная тревога.