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Украинские бойцы сделали яркий фейерверк, уничтожив вражеский танк

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  • 8.08.2022, 15:14
  • 1,858
Украинские бойцы сделали яркий фейерверк, уничтожив вражеский танк

Зрелищный выстрел из Javelin удалось запечатлеть на видео.

Украинские воины 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ показали уничтожение российского танка из американского противотанкового комплекса. Зрелищный выстрел из Javelin удалось запечатлеть на видео.

Благодаря меткому выстрелу технику захватчиков разнесло на части. Еще один российский танк больше не будет разрушать Украину.

«93 бригада Холодний Яр продолжает уничтожать оккупационные войска в Украине. Вашему вниманию зрелищное видео сегодняшнего выстрела джавелинщика по вражескому танку» - говорится в сообщении.

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