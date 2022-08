Белорусская IT-отрасль теряет специалистов и компании 8.08.2022, 16:41

Эксперты не видят причин для восстановления, пока у власти находится нынешнее руководство.

Только за три последних месяца, в течение которых идет война в Украине, американская IT-компания EPAM потратила более $33 млн на релокацию программистов из РФ и Беларуси. Из Беларуси программисты массово уезжают не только из-за войны, но также из-за репрессий, которые уже два года проводит режим Лукашенко. Только с начала года, по статистике, из Беларуси уехало более 5 тысяч IT-специалистов разных специальностей.

Что сейчас представляет собой IT-сфера в Беларуси, которую еще пару лет назад считали брендом страны, и сможет ли она поддерживать необходимый уровень в будущем, когда уедет большинство топовых программистов? «Настоящее Время» поговорило об этом с белорусскими программистами и IT-компаниями.

Из-за войны в Украине и политических репрессий в Беларуси IT-фирмы все чаще отказываются работать на российском и белорусском рынках, боясь за свою репутацию. Те, которые сотрудничают с программистами и дизайнерами из этих стран и не хотят терять персонал, все чаще предлагают релокацию своим сотрудникам: в страны ЕС, Грузию, США и другие регионы.

Дмитрий с недавних пор работает в Литве.

«Американский рынок и вообще европейский рынок работают на репутации. Если кто-то узнает, что американская компания, работающая в секретной хорошей сфере, заключает контракт с фирмой, которая находится в стране, которая является, по их мнению, агрессором, – это может повлиять на репутацию той конторы, которая работает с IT в Беларуси, – объясняет он. – Поэтому, чтобы исключить это, все американские, западные заказчики просят их проект из Беларуси убрать».

Для релокации белорусские айтишники выбирают Грузию, страны Балтии, Польшу и другие государства, как близкие к родине, так и нет. Чтобы заполучить высококвалифицированных специалистов из Беларуси, власти Германии уже рассматривают вопрос об ускорении процесса их легализации в стране.

Американская IT-компания EPAM – одна из тех, кто предпочел вывести бизнес из РФ и Беларуси. У нее более 50 представительств по всему миру, но на релокацию программистов из России и Беларуси компания потратила более $33 млн, сообщают белорусские СМИ со ссылкой на сайт компании. Кроме затрат на вывоз сотрудников ЕPAM понес убытки из-за отказа работать с клиентами из России и Беларуси. Всего же только с начала этого года, по официальной статистике, из Беларуси уехало более 5,5 тысяч IT-специалистов. Помимо оттока программистов, отрасль также столкнулась с отказом западных инвесторов сотрудничать с белорусскими компаниями, которые все еще остаются в стране.

Бренд IT-страны развивался в Беларуси многие годы. Сначала власти создали льготные условия для работы в Парке высоких технологий в Минске, а затем профессионализм белорусских айтишников способствовал развитию отрасли в целом. Теперь все это может быть очень быстро потеряно, говорят эксперты.

«Последние десятилетия сектор IT был одним из важных, если не основных, факторов роста белорусской экономики. Если за последние 10 лет в среднем рост белорусского ВВП составлял 1% в год, то IT вносила в статистику до половины этого роста, – подчеркивает Лев Львовский из Центра экономических исследований BEROC. – В кризисном 2022 году роль IT еще больше увеличилась: за последние пять месяцев IT был чуть ли не единственным сектором, который работал в плюс, а не в минус».

Но, отмечает экономист, ссылаясь на данные за июнь, в белорусском IT, как и других сферах, также наступает кризис.

«Если раньше сектор IT добавлял экономике по полпроцента, по одному проценту, то теперь сам сектор растет на 1% к соответствующему месяцу прошлого года. Это означает сжатие практически на 7% от потенциального роста, и добавляет он лишь 0,1% совокупного белорусского ВВП», – говорит Львовский.

В 2020 году многие белорусские айтишники поддержали мирный протест и осудили милицейское насилие и преследование оппозиции в Беларуси. Многие специалисты были задержаны, отправлены в изоляторы, в компаниях прошли обыски. Власти тогда не думали о том, какой ущерб это нанесет белорусской IT-индустрии.

«Режим решил, что безопасность его важнее, чем прибыльность сфер, которые участвуют в экономике Беларуси, потому что независимость IT была угрозой, – говорит программист Дмитрий. – Айтишники задавали «не те» вопросы, они были независимы, они могли упереться, как это принято в нормальном мире. То есть жили по западным лекалам. Мало того, что они были драйверами экономики в каких-то областях, они еще были драйверами гражданского общества».

Белорусский IT-предприниматель Кирилл Волошин нынешнее положение отрасли сравнивает с когда-то хорошо надутым шариком.

«Инерция у Парка высоких технологий была и остается довольно высокой, и, соответственно, сдуваться этот шарик будет очень медленно. Тот же ПВТ рапортует о том, что у него работает практически 80 тысяч сотрудников, ну в смысле компаний с сотрудниками, – замечает он. – Но эти 80 тысяч, конечно, будут очень долго уезжать. А во-первых и во-вторых, не все уедут».

Дмитрий, который сейчас работает в Литве, считает, что часть его коллег уже не вернется в Беларусь, и говорит, что они почувствовали иной уровень жизни в Европе и других странах. Сам же Дмитрий при условии демократических перемен готов вернуться из эмиграции и восстанавливать IT-сектор на родине.

«IT-отрасль в Беларуси откатилась, по моему мнению, лет на 7-8-10 назад, но она не умрет, как по мне. Репутация все еще есть, и цены белорусские привлекательны для западных компаний. Сектор ужмется, но не умрет до конца», – предсказывает он.

Эксперты считают, что развитие IT-сферы в первую очередь зависит от политических перемен в Беларуси. Но пока у власти находится нынешнее руководство – причин для восстановления отрасли нет.

«Постепенно Беларусь будет превращаться в такую немножко офшорную зону, и иметь представительство в ней будет, как это нежно выразиться, не очень прилично, не очень хорошо для имиджа, – предсказывает Кирилл Волошин. – Это будет свидетельствовать если не о махинациях, то как минимум о равнодушии. Но при этом Беларусь будет пользоваться популярностью, так как налоговые льготы в ней для IT довольно значительны».

«По всей видимости, пока что белорусское IT будет сохраняться как комьюнити, как какая-то сеть, но уже за рубежом, – считает Лев Львовский. – Мы видим, что компании, даже релоцируясь, все равно остаются во многом белорусскими IT-компаниями, сохраняют связи между собой. Это дает надежду на то, что у нас будет такой белорусский IT-сектор в изгнании».

