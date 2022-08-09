США арестовали самолет российского миллиардера 9.08.2022, 3:00

иллюстрационное фото

Стоимость самолета составляет более 90 млн долларов.

Департамент юстиции США выписал ордер на арест самолета Airbus A319, принадлежащего, по данным Вашингтона, российскому миллиардеру и депутату Государственной думы Андрею Скочу. В ордере указано, что Скоч подпадает под персональные санкции, введенные США против ряда российских политиков и олигархов как до, так и после вторжения России в Украину, а также подозревается в отмывании денег.

Стоимость самолета Airbus, принадлежащего Скочу, составляет более 90 млн долларов. В сообщении Департамента юстиции помощник директора ФБР Майкл Дрисколл заявил, что санкции правительства США и работа ФБР «должны продемонстрировать олигархам, поддерживающим российскую военную агрессию, что они — не неприкосновенны».

Скоч арест на момент публикации новости не комментировал. Его представители никогда не комментировали принадлежность самолета. Где сейчас находится борт — неизвестно. Информация о нем скрытая в нескольких популярных сервисах отслеживания перелетов. Журнал Forbes писал в 2019 году, что лайнер часто бывает в аэропорту Внуково.

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