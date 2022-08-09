ВСУ на юге уничтожили ЗРПК «Панцирь-С1», танк Т-72 и массу техники врага

ВСУ на юге уничтожили ЗРПК «Панцирь-С1», танк Т-72 и массу техники врага2
- 9.08.2022, 7:33
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Ликвидированы десятки оккупантов
Украинские защитники продолжают уничтожать вражеские войска на южном направлении. В течение 8 августа было ликвидировано еще минимум 23 российских оккупантов.
Об этом информирует оперативное командование «Юг». Ракетно-артиллерийские подразделения продолжают эффективно выполнять огневые задачи.
ВСУ также уничтожили российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», танк Т-72, самоходную гаубицу «Мста-С», а также 5 автомобилей, в том числе бронированных.