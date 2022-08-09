Российские войска могут попасть в огромный «котел» под Изюмом 4 9.08.2022, 7:46

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Это будет самое серьезное окружение оккупантов за весь период войны.

ВСУ готовят под Изюмом котел для оккупантов — детали от военного эксперта

07 мая / 2022

Первоисточник: Телеканал "Дом"

Карта боевых действий на Донбассе на 7 мая. Иллюстрация: twitter.com/War_Mapper

Вооруженные силы Украины на нынешней войне применяют преимущественно оборонную стратегию, нанося максимальный ущерб подразделениям российских оккупантов. А затем по ослабленным таким образом направлениям осуществляется контрнаступление. Об этом в эфире телемарафона «Говорит Украина» телеканала «Дом» рассказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«Это приводит к тому, что Вооруженные силы Украины на порядок берегут свой личный состав, технику и так далее. Мы можем видеть, как работает эта тактика, непосредственно по критическому дисбалансу потерь российских оккупантов и ВСУ», — пояснил он эффективность выбранной стратегии.

Оборонительная стратегия украинской армии выматывает и ослабляет противника, что создает благоприятные условия для контрнаступления. В итоге, например, на днях удалось освободить несколько населенных пунктов на Харьковском плацдарме.

«Были освобождены села Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково и другие населенные пункты. То есть российские оккупанты были отброшены на достаточно серьезное расстояние к границам с Российской Федерацией. И это продвижение продолжается», — уточнил военный эксперт.

Коваленко отметил, что многие хотели бы, конечно, быстрых, стремительных рывков со стороны ВСУ, но их не будет, поскольку главная задача — жизни военнослужащих, сохранение личного состава.

Наиболее ожесточенные бои сейчас идут в районе Изюма на границе Харьковской и Донецкой областей.

«В районе Изюма сейчас сосредоточена фактически самая масштабная группировка российских оккупантов. Там наибольшее число как личного состава, так и технических средств. Их задача — осуществление наступательных действий в направлении Северодонецка, Лисичанска [в Луганской области], в направлении Славянска и так далее [в Донецкой области]. Но даже этого количества личного состава и техники им не хватает», — описал ситуацию Коваленко.

Эксперт прогнозирует, что группировка российских войск в районе Изюма в ближайшее время может оказаться в окружении, «или как любят говорить российские пропагандисты — в котле».

«И это будет, пожалуй, самое серьезное окружение российских оккупантов за весь период 2,5 месяца боевых действий», — подчеркнул он.

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