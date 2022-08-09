Белорусские хакеры взломали сайт российских нацистов 3 9.08.2022, 8:25

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Это стало ответом на проведенную в Минске провокацию.

На сайте российского Национально-освободительного движения (НОД) появилось сообщение, что ресурс взломан. Сделали это хакеры из Беларуси.

«Шествия в Минске не нравятся минскому сопротивлению. Да, сайт взломан. Все ваши сведения на этой ссылке. Задрали любое дерьмо в Беларусь тянуть», – говорится в сообщении с изображениями Александра Лукашенко и Владимира Путина на главной странице сайта.

Как сообщает телеграм-канал «Алиса рассказывает», взлом сайта НОД стал ответом на проведенную 6 августа в Минске акцию «Минск ZA Россию». В самой акции участвовали около десятка человек.

В результате взлома с сайта была взята и опубликована информация об участниках движения, зарегистрированных на сайте (около 200 000 человек). Сведения содержат таблицу с информацией пользователей сайта НОД, номерами телефонов, именами, логинами, адресами электронной почты, паролями.

Национально-освободительное движение (НОД) – российское ультраправое политическое объединение, выступающее за «национальный курс» и «территориальную целостность государства» в пределах 1945 года. На официальном сайте движения распространяется конспирологическая теория о «колониальной зависимости РФ от США», «подконтрольности российской власти США» и «крышевании» коррупции Западом.

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