Оккупанты в Украине отказываются идти в бой и прибегают к саботажу 9.08.2022, 10:04

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фото: reuters

Украинская авиация и артиллерия нанесли мощные удары по скоплениям живой силы и техники врага.

Российские оккупанты из-за огромных потерь отказываются идти в бой и прибегают к саботажу.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба в Facebook.

По данным Генштаба, украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают успешное огневое поражение скоплений живой силы, военной техники российских оккупантов и складов с боеприпасами.

«В результате потерь личный состав врага на многих направлениях отказывается идти в бой и прибегает к саботажу», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что вражеская авиационная группировка ведет систематические боевые действия с целью поддержания действий наземных группировок.

Основные усилия оккупанты сосредотачивают на поражении военных объектов на Донецком направлении.

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