Оккупанты в Украине отказываются идти в бой и прибегают к саботажу
- 9.08.2022, 10:04
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Украинская авиация и артиллерия нанесли мощные удары по скоплениям живой силы и техники врага.
Российские оккупанты из-за огромных потерь отказываются идти в бой и прибегают к саботажу.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба в Facebook.
По данным Генштаба, украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают успешное огневое поражение скоплений живой силы, военной техники российских оккупантов и складов с боеприпасами.
«В результате потерь личный состав врага на многих направлениях отказывается идти в бой и прибегает к саботажу», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что вражеская авиационная группировка ведет систематические боевые действия с целью поддержания действий наземных группировок.
Основные усилия оккупанты сосредотачивают на поражении военных объектов на Донецком направлении.