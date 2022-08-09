На службу к Лукашенко стали официально брать людей с психическими расстройствами 9 9.08.2022, 10:15

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Изменен перечень заболеваний, с которыми можно работать в госорганах.

Перечень заболеваний, препятствующих выполнению служебных обязанностей на государственной службе и работе с гостайной, изменен постановлением правительства № 512 от 5 августа. Документ был опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Постановлением дополнен перечень заболеваний, который был определен Совмином еще в 2003 году. В старом документе перечислялось семь заболеваний, с которыми не возьмут на госслужбу, в новом их уже девять.

В перечень добавили обсессивно-компульсивное, а также диссоциативное (конверсионное) расстройства. Кроме того, в графу о расстройствах настроения добавили исключение: депрессивные эпизоды легкой и средней степени. С ними теперь работать на госслужбе можно.

Напомним, что согласно международной классификации депрессия относится к психическим расстройствам.

Изменения вступят в силу с 1 сентября.

Обновленный перечень заболеваний, с которыми не возьмут на госслужбу и не допустят к государственной тайне, таков:

Органические, включая симптоматические, психические расстройства.

Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ.

Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства.

Расстройства настроения (аффективные расстройства), за исключением депрессивного эпизода легкой и средней степени.

Обсессивно-компульсивное расстройство.

Диссоциативное (конверсионное) расстройство.

Расстройство личности и поведения в зрелом возрасте.

Умственная отсталость.

Эпилепсия.

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