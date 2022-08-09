На службу к Лукашенко стали официально брать людей с психическими расстройствами

На службу к Лукашенко стали официально брать людей с психическими расстройствами9
- 9.08.2022, 10:15
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Изменен перечень заболеваний, с которыми можно работать в госорганах.
Перечень заболеваний, препятствующих выполнению служебных обязанностей на государственной службе и работе с гостайной, изменен постановлением правительства № 512 от 5 августа. Документ был опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
Постановлением дополнен перечень заболеваний, который был определен Совмином еще в 2003 году. В старом документе перечислялось семь заболеваний, с которыми не возьмут на госслужбу, в новом их уже девять.
В перечень добавили обсессивно-компульсивное, а также диссоциативное (конверсионное) расстройства. Кроме того, в графу о расстройствах настроения добавили исключение: депрессивные эпизоды легкой и средней степени. С ними теперь работать на госслужбе можно.
Напомним, что согласно международной классификации депрессия относится к психическим расстройствам.
Изменения вступят в силу с 1 сентября.
Обновленный перечень заболеваний, с которыми не возьмут на госслужбу и не допустят к государственной тайне, таков:
Органические, включая симптоматические, психические расстройства.
Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ.
Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства.
Расстройства настроения (аффективные расстройства), за исключением депрессивного эпизода легкой и средней степени.
Обсессивно-компульсивное расстройство.
Диссоциативное (конверсионное) расстройство.
Расстройство личности и поведения в зрелом возрасте.
Умственная отсталость.
Эпилепсия.