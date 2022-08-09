Ученые заварили кофе с помощью лазера 3 9.08.2022, 10:19

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Напиток приготовили в 300 раз быстрее и намного вкуснее.

Ученые из Германии придумали лазер для приготовления кофе. Устройство не только в 300 раз быстрее готовит напиток, но и гораздо лучше раскрывает его вкусовые и ароматические свойства, пишет «Хайтек».

Один из популярных способов заваривания кофе — cold-brew — предполагает холодную экстракцию напитка. Перемолотые кофейные зерна заливают водой и оставляют настояться. Для заваривания холодного напитка требуется около 24 часов, однако современное оборудование сокращает время до 12 часов. Теперь есть способ ускорить процесс.

Метод основан на лазерном синтезе и обработки коллоидов (laser synthesis and processing of colloids, LSPC). Обычно его используют для создания растворов взвешенных наночастиц. Исследователи взяли лазер на иттрий-алюминиевом гранате (Nd:YAG), легированный неодимом, настроенный на 532 нанометра, и создали импульсы мощностью 125 пикоджоулей длительностью всего 10 пикосекунд. После этого лазер пропустили через раствор кофе. Они пропускали его через раствор молотого кофе, смешанного с водой, около 80 000 раз в секунду в течение трех минут, ни разу не повышая температуру более чем на несколько градусов.

Лазер-кофе сравнили с напитком cold-brew, который заваривали 24 часа, и чашкой горячего кофе, который заварили с использованием капельного фильтра. Кислотность в лазер-кофе была почти идентична уровню напитка, который заваривали 24 часа, и значительно меньше, чем в горячем кофе. Самый ароматный кофе — традиционной холодной заварки, а приготовленный с помощью лазера — на втором месте. Кроме того, в лазерном кофе не нашли никаких посторонних веществ.

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