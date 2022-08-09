Белорусы снова могут посещать Китай без визы 9.08.2022, 12:42

1,140

Но посольство не советует.

Белорусы снова могут ездить в Китай без визы на срок до 30 дней за одну поездку, но при этом не более 90 дней в календарном году. Посольство Китая в Беларуси проинформировало, что с 1 июля снова стали выдавать коды здоровья для пассажиров авирейса Минск-Пекин-Минск авиакомпании Air China. Он летает по пятницам с пересадкой и карантином в Хух-Хото. Также допускается транзитный перелет через любые страны.

Однако посольство Беларуси в Китае настоятельно не рекомендует летать в эту страну из-за обязательных карантинных мер, которые придется соблюдать после прилета. И вот почему: с 28 июля все туристы обязаны провести семь дней в карантине в специализированном учреждении Хух-Хото, а потом еще три дня на самоизоляции.

Если же тест на коронавирус окажется положительным, вы попадете в карантин минимум на 30 дней. Значит, нарушите правила пребывания в Китае, из-за чего, возможно, последует отказ миграционных властей в продлении для вас безвиза и прочие неприятности, пишет «Комсомолка»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».