Премьер Финляндии: Несправедливо, что россияне могут ездить в Европу как туристы

Премьер Финляндии: Несправедливо, что россияне могут ездить в Европу как туристы1
- 9.08.2022, 14:19
Россияне используют Финляндию как перевалочный пункт.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин призвала принять общеевропейское решение об ограничении въезда для российских туристов в страны Шенгенского соглашения.
«Неправильно, что пока Россия ведет агрессивную и жестокую войну в Европе, россияне могут жить как ни в чем не бывало и ездить в Европу как туристы. Это несправедливо», - заявила Марин в интервью телекомпании Yle.
По ее словам, россияне используют Финляндию как перевалочный пункт, через который едут в другие страны на отдых.
«Мы обсуждаем этот вопрос в правительстве, и дискуссия продолжится. МИД проясняет эту ситуацию, но с ней связаны определенные юридические аспекты. У нас нет собственного санкционного законодательства, которое позволило бы ограничить такие действия со стороны российских туристов», - отметила она.
Глава правительства считает, что существуют другие способы, такие, как торможение выдачи виз.
«То есть фактически ограничить въезд, хотя формально он был бы открыт», - подчеркнула она.
Марин выразила надежду, что страны ЕС совместно поднимут данный вопрос.
«Я полагаю, что на следующих заседаниях Совета Европы этот вопрос поднимется еще более остро. Моя личная позиция заключается в том, что туризм должен быть ограничен», - сказала она.