Премьер Финляндии: Несправедливо, что россияне могут ездить в Европу как туристы 1 9.08.2022, 14:19

Санна Марин

Россияне используют Финляндию как перевалочный пункт.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин призвала принять общеевропейское решение об ограничении въезда для российских туристов в страны Шенгенского соглашения.

«Неправильно, что пока Россия ведет агрессивную и жестокую войну в Европе, россияне могут жить как ни в чем не бывало и ездить в Европу как туристы. Это несправедливо», - заявила Марин в интервью телекомпании Yle.

По ее словам, россияне используют Финляндию как перевалочный пункт, через который едут в другие страны на отдых.

«Мы обсуждаем этот вопрос в правительстве, и дискуссия продолжится. МИД проясняет эту ситуацию, но с ней связаны определенные юридические аспекты. У нас нет собственного санкционного законодательства, которое позволило бы ограничить такие действия со стороны российских туристов», - отметила она.

Глава правительства считает, что существуют другие способы, такие, как торможение выдачи виз.

«То есть фактически ограничить въезд, хотя формально он был бы открыт», - подчеркнула она.

Марин выразила надежду, что страны ЕС совместно поднимут данный вопрос.

«Я полагаю, что на следующих заседаниях Совета Европы этот вопрос поднимется еще более остро. Моя личная позиция заключается в том, что туризм должен быть ограничен», - сказала она.

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