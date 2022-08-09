Экс-советник главы МВД Украины: У Украины уже есть ракеты с дальностью 200-300 км 17 9.08.2022, 17:27

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Этими ракетами ударили по российской авиабазе в оккупированном Крыму.

У Украины на вооружении уже есть ракеты с дальностью 200-300 километров.

Защитники Украины уже даже дважды ударили такими ракетами – по российским захватчикам в Мелитополе и аэродрому в Новофедоровке в оккупированном Крыму. Как пишет «Главред», об этом сообщил бывший советник министра внутренних дел и главы Офиса президента, бывший исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив в Telegram.

«Что же, можно уже открыто писать. Как вы могли понять – ракеты с дальностью 200-300 км уже у нас на вооружении и применяются. Взрывы в Мелитополе, а сегодня на аэродроме в Новофедоровке в Крыму – публичное доказательство этого», – отметил он.

По словам Андрусива, российские оккупанты явно оказались неготовыми к этому. Он отметил, что их неготовность вытекает из масштабов потерь захватчиков.

«Это очень хорошо, потому что в придачу еще и означает, что у них плохо с разведкой, и походу из ПВО тоже не очень. Ну, а вообще я решил написать об этом в контексте Крымского моста. Не советую пользоваться им оккупантам в ближайшие месяцы», – добавил он.

Ранее сообщалось, что во вторник, 9 августа, прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.

Также сообщалось, что громкие взрывы произошли 8 и 9 августа во временно оккупированном Мелитополе в Запорожской области. Как отметил мэр Мелитополя Иван Федоров, после взрывов 8 августа среди захватчиков есть раненые и убитые. Относительно взрывов 9 августа – местные жители сообщали, что дым был четко виден в районе военной базы оккупантов, которую ВСУ атакуют уже в четвертый раз.

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