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Украинские пограничники на границе с Беларусью обнаружили склад оккупантов

  • 9.08.2022, 17:56
  • 3,228
Украинские пограничники на границе с Беларусью обнаружили склад оккупантов

После проверки оружия и боеприпасов их передадут ВСУ.

В Черниговской области нашли хранилище боеприпасов армии РФ, в котором было более 1,6 тыс. патронов, гранаты, мины и подствольный гранатомет.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Вблизи границы с Беларусью в Черниговской области пограничники вместе с полицией, взрывотехниками и кинологами обнаружили хранилище оружия, которое оставили россияне во время ухода из региона.

«В деревянном ящике нашли более 1600 патронов, противотанковые гранаты, подствольный гранатомет и противотанковые мины с подрывниками», - говорится в заявлении ГПСУ.

К тому же в хранилище была найдена одежда военных российской армии. После проверки оружия и боеприпасов их передадут ВСУ.

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