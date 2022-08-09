Украинские пограничники на границе с Беларусью обнаружили склад оккупантов
- 9.08.2022, 17:56
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После проверки оружия и боеприпасов их передадут ВСУ.
В Черниговской области нашли хранилище боеприпасов армии РФ, в котором было более 1,6 тыс. патронов, гранаты, мины и подствольный гранатомет.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
Вблизи границы с Беларусью в Черниговской области пограничники вместе с полицией, взрывотехниками и кинологами обнаружили хранилище оружия, которое оставили россияне во время ухода из региона.
«В деревянном ящике нашли более 1600 патронов, противотанковые гранаты, подствольный гранатомет и противотанковые мины с подрывниками», - говорится в заявлении ГПСУ.
К тому же в хранилище была найдена одежда военных российской армии. После проверки оружия и боеприпасов их передадут ВСУ.