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Украинцев просят быть осторожными в лесах у границы с Беларусью

  • 9.08.2022, 22:25
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Украинцев просят быть осторожными в лесах у границы с Беларусью

На Волыни готовятся к возможному вторжению с территории нашей страны.

В пунктах Волынской области, просят быть осторожными при посещении лесных массивов и выезде на обочину дорог из-за инженерных заграждений, в том числе минных.

Об этом сообщает 100 отдельная Бригада ТрО в Telegram, передает «Новое время».

Украинские защитники осуществили комплекс инженерных заграждений, включая минные, в связи с угрозой вторжения с территории Беларуси.

Места таких заграждений маркированы указателями «Опасно мины».

Командование бригады ТрО просит украинцев быть осторожными и соблюдать меры безопасности.

9 августа стало известно, что войска Беларуси проведут «учения» с боевыми стрельбами, они пройдут в том числе на территории страны-агрессора России.

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