В Варшаве появились плакаты, посвященные белорусской революции 2 1.09.2022, 8:48

1,538

иллюстрационное фото

Компания солидарности с белорусами проводится в более чем 100 местах польской столицы.

В рамках кампании солидарности #BiałoCzerwonoBiały Национальный центр культуры в Варшаве разместил плакаты-победители международного конкурса, посвященного белорусской революции, на более чем 100 освещенных остановках общественного транспорта в разных местах польской столицы.

Фото: фейсбук Евгении Мужевой

«Конкурс, кампания и выставка в галерее под открытым небом Музея Королевские Лазенки на Уяздовской аллее в столице являются выражением нашей солидарности с белорусским обществом, не прекращающим мирную борьбу за демократию в своей стране, — сообщается на сайте Национального центра культуры в Варшаве. — Всех, кому близки свободные устремления наших соседей-белорусов, призываем демонстрировать память, солидарность и поддержку в художественной форме».

Фото: фейсбук Евгении Мужевой

Сама выставка работ-победителей конкурса будет работать до 4 сентября на ограде парка Королевские Лазенки в Варшаве со стороны Уяздовской аллеи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».