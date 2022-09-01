Тайвань сбил неопознанный беспилотник над островами Цзиньмэнь

Тайвань сбил неопознанный беспилотник над островами Цзиньмэнь3
- 1.09.2022, 9:40
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Ряд СМИ сообщил, что уничтожен БПЛА китайской армии.
Силы противовоздушной обороны Тайваня сбили неопознанный беспилотник над островами Цзиньмэнь.
Об этом сообщает Reuters.
Первоначально сообщалось, что военные уничтожили китайский беспилотник. Ряд китайских СМИ подтверждают только факт обстрела БПЛА китайской армии.
Напомним, что ранее армия Тайваня уже открывала огонь по китайским беспилотникам у небольшого островка в округе Цзиньмэнь.