закрыть
1 сентября 2022, четверг, 11:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Тайвань сбил неопознанный беспилотник над островами Цзиньмэнь

3
  • 1.09.2022, 9:40
  • 1,234
Тайвань сбил неопознанный беспилотник над островами Цзиньмэнь

Ряд СМИ сообщил, что уничтожен БПЛА китайской армии.

Силы противовоздушной обороны Тайваня сбили неопознанный беспилотник над островами Цзиньмэнь.

Об этом сообщает Reuters.

Первоначально сообщалось, что военные уничтожили китайский беспилотник. Ряд китайских СМИ подтверждают только факт обстрела БПЛА китайской армии.

Напомним, что ранее армия Тайваня уже открывала огонь по китайским беспилотникам у небольшого островка в округе Цзиньмэнь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Михаил Сергеевич. Последний античный герой
Михаил Сергеевич. Последний античный герой Лев Кадик
Когда с войны вернутся мародеры
Когда с войны вернутся мародеры Владимир Халип
Лукашенко влип по всем фронтам
Лукашенко влип по всем фронтам Артем Черников
Тагил идет
Тагил идет Ирина Халип