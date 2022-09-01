На месте разрушенных лукашистами могил польских солдат поставили березовые кресты

На месте разрушенных лукашистами могил польских солдат поставили березовые кресты8
- 1.09.2022, 9:44
- 6,402
Неизвестные провели акцию в деревне Сурконты Вороновского района.
Неизвестные почтили разрушенные на прошлой неделе могилы павших солдат Армии Крайовой в деревне Сурконты Вороновского района традиционными для времен войны надгробиями — березовыми крестами, а также польской символикой.
На том месте произошло уже шестое известное и самое масштабное разрушение польского военного кладбища и памятников в Беларуси.
Как сообщает Glosznadniemna.pl, вместо снесенных по приказу властей Беларуси каменных крестов на вспаханной территории военного кладбища поставили на местах предполагаемых могил березовые кресты, сделанные по-солдатски, а также свечи и бело-красные ленты.