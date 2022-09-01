Бойцы ВСУ прицельным ударом ликвидировали отряд российских оккупантов 3 1.09.2022, 10:48

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Выжившие россияне сбежали, бросив своих убитых и раненых.

В соцсетях появился ролик с демонстрацией удара Вооруженных сил Украины по отряду российских оккупантов. Трое противников удалось либо тяжело ранить, либо ликвидировать, передает УНИАН.

На видео показано, как четверо россиян шли по грунтовой дороге в одном из населенных пунктов. Когда противники были на перекрестке, украинские защитники атаковали их. Какое оружие применялось для удара, точно неизвестно. Судя по силе взрыва, снаряд мог быть сброшен с беспилотника, но его полет не зафиксирован на видео.

В результате атаки уцелели два врага. Один шел дальше от остального отряда, а второй хоть и оказался в эпицентре удара, но, видимо, не получил существенных ранений. А трое оставшихся бойцов остались лежать на дороге после удара ВСУ. Они либо были ликвидированы, либо не могли подняться из-за тяжелых травм. При этом их уцелевшие сослуживцы просто убежали.

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