Армия РФ бьет по Запорожской АЭС: на видео попал момент мощного взрыва в Энергодаре

Армия РФ бьет по Запорожской АЭС: на видео попал момент мощного взрыва в Энергодаре4
- 1.09.2022, 12:44
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Россияне попали в многоквартирный жилой дом.
1 сентября российское оккупационное войско в очередной раз ведет минометный обстрел Запорожской АЭС и Энергодара. Россияне попали в многоквартирный жилой дом.
Местные жители зафиксировали момент удара на видео.
Под вражеский удар попали жилые кварталы Энергодара, в частности, минометный снаряд попал в квартиру.
Российские оккупанты ведут минометный обстрел города с 5 часов утра, а также горожане слышат звуки автоматных очередей. По предварительным данным, пострадали люди.
Кроме того, сообщается, что в результате российских обстрелов в детских садах №14 и №15 начался пожар, а один из домов потерпел сильные разрушения.