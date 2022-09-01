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Армия РФ бьет по Запорожской АЭС: на видео попал момент мощного взрыва в Энергодаре

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  • 1.09.2022, 12:44
  • 4,348
Армия РФ бьет по Запорожской АЭС: на видео попал момент мощного взрыва в Энергодаре

Россияне попали в многоквартирный жилой дом.

1 сентября российское оккупационное войско в очередной раз ведет минометный обстрел Запорожской АЭС и Энергодара. Россияне попали в многоквартирный жилой дом.

Местные жители зафиксировали момент удара на видео.

Под вражеский удар попали жилые кварталы Энергодара, в частности, минометный снаряд попал в квартиру.

Российские оккупанты ведут минометный обстрел города с 5 часов утра, а также горожане слышат звуки автоматных очередей. По предварительным данным, пострадали люди.

Кроме того, сообщается, что в результате российских обстрелов в детских садах №14 и №15 начался пожар, а один из домов потерпел сильные разрушения.

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