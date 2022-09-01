Россияне во время обстрела оставили свою БМП и скрылись 1 1.09.2022, 16:35

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Опубликовано видео огневого поражения оккупантов.

Военные оккупационных сил России во время обстрела их позиций украинской артиллерией сбежали и покинули свою БМП.

Видео огневого поражения россиян опубликовал волонтер Роман Доник.

Оккупанты расположились в небольшом населенном пункте на Изюмском направлении в Харьковской области.

Они передвигались по разбитым улочкам, а затем поставили свою боевую машину пехоты БМП-2 между разрушенными зданиями.

Судя по опубликованным кадрам, украинские военные увидели бронетехнику и скопления оккупантов возле нее с помощью разведывательного дрона.

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