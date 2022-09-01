Над Брестом будут летать Су-25

Над Брестом будут летать Су-251
- 1.09.2022, 16:55
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Идут подготовка к «учениям».
Во второй половине 1 сентября над Брестом могут летать самолеты Су-25. «Мэр» Бреста Александр Рогачук призвал жителей города «не беспокоиться», пишет zerkalo.io.
Он заявил, что по информации руководства Брестского областного военкомата, в Беларуси с 8 по 14 сентября пройдут «командно-штабные учения» Вооруженных Сил Беларуси.
В рамках подготовки к командно-штабным «учениям», сегодня, 1 сентября, во второй половине дня над городом будут летать самолеты СУ-25.