Наступление ВСУ на юге: названы новые потери российской армии
- 1.09.2022, 17:26
Украинские бойцы предотвратили попытку оккупантов обустроить новую понтонную переправу в районе Дарьевки.
На юге подразделения Вооруженных сил Украины за ночь ликвидировали более 30 российских оккупантов. Об этом сообщил представитель Оперативного командования «Юг» Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 12:00.
Он отметил, что ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ отработали огневые задания по трем пунктам управления, радиолокационной станции, двух районах сосредоточения вражеской живой силы, вооружения и техники.
- В целом подтвержденные потери противника за ночь составили 33 рашиста, 4 танка Т-72, 3 гаубицы «Мста-Б», 4 единицы авто-бронетехники и еще склад боеприпасов в Баштанском районе, - сказал Назаров.
Он добавил, что также подразделения ВСУ предотвратили попытку оккупантов обустроить новую понтонную переправу в районе Дарьевки.
- Огневой контроль на Каховском мосту оставил несколько дополнительных отверстий, продолжая фиксацию неработоспособности инфраструктурного объекта, - добавил Назаров.