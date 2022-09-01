Наступление ВСУ на юге: названы новые потери российской армии 1.09.2022, 17:26

Украинские бойцы предотвратили попытку оккупантов обустроить новую понтонную переправу в районе Дарьевки.

На юге подразделения Вооруженных сил Украины за ночь ликвидировали более 30 российских оккупантов. Об этом сообщил представитель Оперативного командования «Юг» Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 12:00.

Он отметил, что ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ отработали огневые задания по трем пунктам управления, радиолокационной станции, двух районах сосредоточения вражеской живой силы, вооружения и техники.

- В целом подтвержденные потери противника за ночь составили 33 рашиста, 4 танка Т-72, 3 гаубицы «Мста-Б», 4 единицы авто-бронетехники и еще склад боеприпасов в Баштанском районе, - сказал Назаров.

Он добавил, что также подразделения ВСУ предотвратили попытку оккупантов обустроить новую понтонную переправу в районе Дарьевки.

- Огневой контроль на Каховском мосту оставил несколько дополнительных отверстий, продолжая фиксацию неработоспособности инфраструктурного объекта, - добавил Назаров.

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