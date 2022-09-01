Украинские бойцы захватили трофейное оружие на освобожденной территории

Украинские бойцы захватили трофейное оружие на освобожденной территории4
- 1.09.2022, 17:41
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Оккупанты убежали с позиций, бросив боеприпасы.
Одно из подразделений ВСУ продвинулось вперед на юге Украины. По ходу захвачена и зачищена от российских военных передовая позиция.
Об этом в соцсетях сообщил народный депутат Украины Юрий Мысягин.
По его словам, враг убежал, бросив боеприпасы, которые очень пригодятся украинским бойцам.
На представленном видео показаны 7 РПГ, а также коробки с бронебойными патронами. В то время, как украинские военные доставали находки, россияне начали стрелять, но летело через головы солдат ВСУ.