В РФ добровольцев для войны с Украиной начали искать среди бездомных 1 1.09.2022, 18:50

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Ранее на войну вербовали российских заключенных.

Власти Санкт-Петербурга принялись искать добровольцев для войны в Украине среди бездомных: представитель администрации Фрунзенского района города пришел в один из шелтеров «Ночлежки» и попытался раздать агитационные листовки, рассказал «Ротонде» источник в НКО.

По словам собеседника издания, чиновник предложил сотрудникам «Ночлежки» разложить в ночном приюте листовки с информацией о службе по контракту. Дежурный отказал ему и послал к руководству, и тот ушел.

В администрации Фрунзенского района журналистам подтвердили факт обхода учреждений для бездомных людей, объяснив это стремлением проинформировать о контрактной службе как можно больше жителей. Там уточнили, что инициатива принадлежит самим чиновникам, а не руководству района.

На листовках указано, что стать контрактниками могут мужчины в возрасте от 19 до 59 лет с образованием не ниже среднего и здоровьем, позволяющим проходить военную службу. В случае заключения договора петербуржцам обещают единовременную выплату от города в размере 300 тысяч и 200 тысяч рублей в месяц в качестве зарплаты. «При выполнении специальных задач предусмотрены дополнительные выплаты и льготы», — говорится в тексте.

Ранее рекрутеры начали активно вербовать заключенных в тюрьмах строгого режима и арестантов в СИЗО, которые только ожидают приговора, в том числе по нетяжким статьям. Среди отправившихся на войну осужденных уже погибло примерно 200 человек.

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