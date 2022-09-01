У Зеленского раскрыли планы по освобождению всей Украины 2 1.09.2022, 21:37

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Решать будут HIMARS и ВСУ.

Все оккупированные Россией территории Украины, включая полуостров Крым, будут освобождаться «любым способом» Вооруженными силами.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире FREEДОМ.

«Мы должны провести контрспециальную операцию, которая позволит России пойти на существенную трансформацию своей политической системы и в России начнется революционный процесс… Все оккупированные украинские территории, включая полуостров Крым, будут освобождаться любым способом украинскими Вооруженными силами. Мы будем туда заходить и уничтожать тот объем техники и живой силы России, который необходим для того, чтобы оккупация закончилась», – сказал он.

«Сегодня мир говорит: в Крыму не было никакого референдума, вы вполне вправе проводить деоккупацию так же, как в Херсонской области. Что, собственно, мы и будем делать… Все будут решать HIMARS, гаубицы 125 мм и наши блестящие Вооруженные силы», – добавил Подоляк.

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