Российские войска на юге Украины попали в ловушку 10.09.2022, 5:03

7,990

БТГр оккупантов оказались в окружении.

Украинские военные на юге загнали российских оккупантов в ловушку. Около 25-ти Батальонно тактических групп (БТГр) врага оказались в окружении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича.

Чиновник отметил, что безнадежно запертой оказалась лучшая мотивированная пехота захватчиков.

- Мы кроем переправы, очень удачно накрыли одну переправу с семи понтонами, методично их выбиваем, - сказал Арестович.

Он подчеркнул, что оккупанты нуждаются в 4-5 тысячах тонн снабжения для поддержания боеспособности, а получают 1,3-1,4 тысячи.

- Они продержатся еще 2-3 недели, затем начнется каскадный обвал, если не решат логистическую проблему. Но я не вижу ни одной причины, по которой они бы ее решили, - указал советник ОП.

Арестович добавил, что врагу нужны резервы на правом берегу, но доставить их туда нет возможности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».