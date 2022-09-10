Российские войска на юге Украины попали в ловушку
- 10.09.2022, 5:03
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БТГр оккупантов оказались в окружении.
Украинские военные на юге загнали российских оккупантов в ловушку. Около 25-ти Батальонно тактических групп (БТГр) врага оказались в окружении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича.
Чиновник отметил, что безнадежно запертой оказалась лучшая мотивированная пехота захватчиков.
- Мы кроем переправы, очень удачно накрыли одну переправу с семи понтонами, методично их выбиваем, - сказал Арестович.
Он подчеркнул, что оккупанты нуждаются в 4-5 тысячах тонн снабжения для поддержания боеспособности, а получают 1,3-1,4 тысячи.
- Они продержатся еще 2-3 недели, затем начнется каскадный обвал, если не решат логистическую проблему. Но я не вижу ни одной причины, по которой они бы ее решили, - указал советник ОП.
Арестович добавил, что врагу нужны резервы на правом берегу, но доставить их туда нет возможности.