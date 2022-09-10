Российский генерал сказал правду о войне в лицо Путину 2 10.09.2022, 9:24

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Генералитет в РФ начал бунтовать на фоне провалов на фронте.

На совещании с диктатором РФ Владимиром Путиным один из российских генералов, предположительно, заявил о поражении в войне с Украиной.

Такую информацию озвучил влиятельный российский анонимный Telegram-канал «Генерал СВР».

«8 сентября произошло знаменательное событие, возможно, даже эпохальное, а сам человек, виновник произошедшего, и его слова, произнесенные вчера, имеют все шансы войти в учебники истории», - написал российский ресурс.

Инцидент, по его данным, состоялся на совещании Путина с руководством военного и силового блоков по поводу «спецоперации». Фамилия дерзкого генерала не называется.

Отмечено, что он якобы изложил диктатору правду о плачевном положении российских войск на фронтах Украины: отсутствии сил не только для наступления, но и для эффективной обороны на захваченных территориях.

В конце своего выступления данный персонаж якобы заявил: «Вы проиграли, Владимир Владимирович». По данным Telegram-канала, реакцией на эти слова было шокированное молчание всех присутствующих.

Оправившись от шока, директор ФСБ РФ Николай Патрушев якобы начал кричать на генерала, который в ответ начал огрызаться. В итоге бунтующего военного, как сообщается, отключили от эфира с главой РФ.

После этого, по его данным, Путина начали убеждать, что слова генерала - это срыв и не являются официальной позицией ни Генштаба, ни Минобороны РФ. Диктатора РФ, вероятно, это не убедило, он «угрюмо молчал» до конца совещания.

«Генерал СВР» уверяет, что это уже не первый случай «бунта» военного командования РФ в последнее время.

«Военное руководство прекрасно понимает, что их сделают крайними за поражение в войне, которую развязал Путин, и поэтому стоит ждать дальнейшего недовольства в кругах руководства военного блока, которых президент просто обязан сделать козлами отпущения», - констатировал Telegram-канал.

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