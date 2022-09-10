ВСУ прорвались в тыл войск РФ в Харьковской области и захватили технику вместе с экипажами 5 10.09.2022, 9:34

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Украинские бойцы устроили засаду на российскую колонну под Балаклеей.

Украинские военные прорвались в тыл врага под Балаклеей и устроили засаду на российскую колонну. В результате бойцы ВСУ захватили несколько единиц техники противника вместе с экипажем и ликвидировали несколько оккупантов.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов. Отмечается, что операцию проводила разведка 25-й воздушно-десантной бригады под командованием офицера с позывным «Барс».

Военнослужащим также удалось предварительно допросить пленных, захваченных на пути в Балаклею. Ими оказались граждане Узбекистана, до войны проживавшие в Москве. Оба признались, что подписали контракты с ЧВК, потому что нуждались в деньгах.

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