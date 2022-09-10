ISW: ВСУ освободили 2500 квадратных км территории и могут окружить Изюм 1 10.09.2022, 9:55

4,140

Для войск оккупантов готовится масштабный «котел».

Украинские бойцы освободили около 2500 квадратных километров в Харьковской области. ВСУ имеют все шансы разорвать наземные линии связи россиян с Изюмом.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

«Украинские силы продолжают наступление на Купянск и в сторону Изюма, по состоянию на 9 сентября, и принимают меры по изоляции там группировки российских сил. Если украинцам удастся разорвать российские наземные линии связи, то у них будет возможность создать котел вокруг Изюма и разрушить большую часть российских позиций на северо-востоке Украины», - говорится в отчете аналитиков.

Так, в ISW пришли к следующим выводам (главные тезисы):

Кремль бросает ресурсы в Харьковскую область в ответ на эффективные украинские операции;

Украинские войска достигли окраин Купянска и по состоянию на 9 сентября наступают на Изюм с северо-запада, севера, северо-востока и юго-востока. И, вероятно, в ближайшие дни перережут российские наземные пути сообщения с Изюмом;

Украинские бойцы, вероятно, уже продвинулись севернее Грушевахи в направлении российского логистического узла в Большом Бурлуке на северо-востоке Харьковской области;

ВСУ продолжают контрнаступательные операции на юге Украины, в частности, блокируют российские наземные пути сообщения, подрывая боевой дух российских оккупантов;

Российские войска проводили наземные атаки севернее Харькова и по всей восточной оси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».