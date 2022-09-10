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Оккупанты хотели снять постановочное видео с «брони», но что-то пошло не так

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  • 10.09.2022, 10:03
  • 9,418
Оккупанты хотели снять постановочное видео с «брони», но что-то пошло не так

Удар украинских военных по технике врага вышел крупным планом и от «первого лица».

В сеть попало эффектное видео отличной работы Вооруженных Сил Украины, снятое российскими оккупантами. Путинские воины как раз хотели снять новый «видосик» для TikTok, когда получили «подарок» от украинской армии.

Соответствующие кадры опубликовали Telegram-каналы. На кадрах видно, что в танк оккупантов попал снаряд, по меньшей мере один из них получил ранения, но съемка продолжалась. Весь в крови пострадавший говорил, что плохо слышит.

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