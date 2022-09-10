Украинская армия вошла в Александровку в 40 км от Херсона 3 10.09.2022, 10:20

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Местные жители встречали освободителей арбузами.

В соцсетях появилось видео украинских военных, заехавших в ранее подконтрольную РФ Александровку Херсонской области, сообщает nv.ua.

На нем видно местных жителей, которые радостно встречают освободителей, даря им арбузы и другие фрукты.

Александровка находится на берегу Днепровского залива, в около 40 километрах западнее временно оккупированного РФ Херсона.

При этом, судя по темпу продвижения украинской колоны, серьезного сопротивления на маршруте своего следования она не встретила.

В то же время официального подтверждения об освобождении Александровки от Генштаба пока не поступало.

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