Военный эксперт: Российские оккупанты попали в два котла 7 10.09.2022, 11:28

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Выбор у захватчиков небольшой — погибнуть либо утонуть.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан считает, что российские оккупанты попали в два котла на юге и востоке Украины.

«Правобережная группировка [россиян] в районе Херсона прижата к речке Днепр, [ширина] которой больше километра в том месте, и к Каховскому водохранилищу, которое 10 км и более. Потому им действительно остается только погибнуть, либо утонуть», — рассказал Свитан в эфире «Радио НВ».

Примерно такая же ситуация, по его мнению, сложилась и в районе Изюма:

«Изюмская группировка зажата между 2 реками: одна довольно немаленькая — Северский Донец с Запада, а с Востока — не просто Оскол. Оскол речка в принципе небольшая, но там Оскольское водохранилище как раз начинается — от Купянска идет вниз в сторону Славянска, а не доходя до Славянска сливается Северский Донец с Осколом. Ширина Оскольского водохранилища в районе 1,5−4 км. В принципе, там также можно либо умереть, либо утонуть. Потому можно говорить о том, что, с военной точки зрения, это два котла, в которые попала российская военщина».

Эксперт рассказал, что количество войск в районе Херсона — около 20 тыс., а в районе Изюма — 15−20 тыс.

«Они связаны по этим речкам и по тем большим водным преградам. И, естественно, все дороги, коммуникации и логистические цепочки контролируются нашей дальнобойной РСЗО», — добавил Свитан.

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